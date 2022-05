Famílias da Graciosa com acesso gratuito a termoacumuladores elétricos inteligentes

"Esta ação, que será implementada pela Direção Regional de Energia, prevê a atribuição, a título gratuito, de cerca de 1.500 termoacumuladores elétricos inteligentes, um por cada moradia unifamiliar, na Graciosa, de uma forma totalmente gratuita, a quem se candidatar a este projeto", explicou à agência Lusa o secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

Alonso Miguel presidiu à sessão de apresentação pública da campanha, desenvolvida em parceria com a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, no âmbito do projeto LIFE IP CLIMAZ.

O projeto LIFE IP CLIMAZ, financiado em 60% por fundos comunitários, prevê um investimento de 20 milhões de euros, nos próximos 10 anos, no combate às alterações climáticas nos Açores em todas as ilhas dos Açores.

"Dentro deste programa existem medidas especificas, neste caso para a gestão mais eficiente da energia com é o caso desta medida que foi apresentada", acrescentou à Lusa o governante.

Alonso Miguel referiu que a Graciosa "já tem uma penetração de energias renováveis que justifica a substituição dos equipamentos de aquecimento de água por equipamentos elétricos para uma utilização mais racional e eficiente de energia".

"Uma vez que a Graciosa é uma ilha modelo ao nível da utilização de recursos energéticos e que tem uma penetração de energia renovável muito elevada, 65%, faz sentido que se possa substituir equipamentos de aquecimento de água por termoacumuladores elétricos aproveitando essa energia renovável que é produzida", sublinhou o secretário Regional do Ambiente.

Esses equipamentos constituem uma "mais valia" para reduzir a dependência da importação de gás butano na ilha e diminuir as emissões de gases com efeito de estufa, assinalou.

Segundo Alonso Miguel, "os efeitos das alterações climáticas já se têm feito sentir de forma evidente nos Açores, especialmente no que se refere à maior frequência e intensidade com que ocorrem determinados fenómenos climatéricos extremos".

"A forma e severidade como a nossa Região será afetada pelo impacto das alterações climáticas depende muito da nossa capacidade de adaptação a este fenómeno, daí a importância do projeto LIFE IP CLIMAZ", vincou.