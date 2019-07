Faltam cerca de 30 funcionários judiciais

As mais lidas

O leitor pode ainda ficar a saber mais, nesta edição, sobre as obras na Praia da Baixa d'Areia, na Lagoa, e sobre o concurso para reabilitar a zona do Porto de São Vicente Ferreira, lançado pelo governo regional.

A manifestação de confiança a Paulo Silva, arguido na Operação "Nortada", pelo Aliança Açores é outro dos assuntos na capa, tal como a aprovação do Conselho da Diáspora Açoriana pelo parlamento dos Açores.

A carência de funcionários judiciais nos tribunais dos Açores é o assunto de destaque da edição do Açoriano Oriental de hoje

