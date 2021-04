Falta de mão de obra para a agricultura açoriana é “muito preocupante”

Em nota de imprensa, o partido destaca que a pandemia de Covid-19 “tem vindo a agravar os rendimentos” dos agricultores, a que “se somam as contingências” já identificadas antes da pandemia.

“É o caso, por exemplo, da falta de mão-de-obra e da pouca motivação para atrair mais jovens para este setor”, lê-se no comunicado.

Segundo o Chega/Açores, o preço do leite e da carne continuam a ser uma questão que deixa o setor apreensivo quando ao futuro e à sustentabilidade das explorações agrícolas.

Citado no comunicado, o deputado do Chega/Açores, que visitou feira de Santana, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, assegura que está “sensibilizado” para “encontrar soluções” que minimizem as “dificuldades porque estão a passar muitos lavradores e agricultores açorianos”.

“A suspensão das festividades do Espírito Santo, por causa da pandemia, deixa o mercado do gado estagnado por mais um ano, o que provoca mais instabilidade num setor que, por altura das Festas do Espírito Santo, via um rendimento superior”, lê-se na nota de imprensa.

As Festas do Espírito Santo têm uma forte expressão em todo o arquipélago dos Açores, envolvendo tradicionalmente cerimónias religiosas e a partilha de refeições na rua, além de atuações musicais e outras iniciativas comunitárias.