A manchete do Açoriano Oriental noticia que o PSD da Ribeira Grande pede resposta "urgente" ao problema dos pescadores, que não conseguem escoar o chicharro.

"Campo acolheu homenagem sobre rodas ao Santo Cristo" é o título da manchete fotográfica. "Promotor do 'Monte Verde' critica política de apoios do governo", "Lavoura diz que André Bradford vai ter 'esforço redobrado'" e "Rui Cansado foi medalha de bronze em Baku" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.