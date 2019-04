Faleceu o jornalista João de Brito Zeferino

As mais lidas

Ao longo da carreira recebeu inúmeros prémios, com destaque para a Medalha de Bons Serviços Desportivos, atribuída pelo Governo da República em 1987, assim como a Insígnia Autonómica de Mérito da Região Autónoma dos Açores atribuída no Dia da Região em 2011.

João de Brito Zeferino, com 75 anos, faleceu esta quinta-feira em Ponta Delgada.

