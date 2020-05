Faial e Terceira com risco muito elevado de exposição aos raios UV

O IPMA colocou ainda sob risco “elevado” de exposição aos raios ultravioleta as ilhas do Faial e Terceira.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje céu geralmente pouco nublado, temporariamente muito nublado por nuvens altas.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, rodando gradualmente para o quadrante sul a partir do meio da manhã, tornando-se moderado a forte (até 45 km/h) nas terras altas a partir do início da manhã.

Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões Norte e Centro.

As previsões apontam para uma subida acentuada da temperatura máxima, em especial no litoral oeste.

Nos Açores, grupo ocidental (Flores e Corvo), o céu apresentar-se-á geralmente muito nublado, com períodos de chuva e aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.

Para o grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), são esperados períodos de céu muito nublado com abertas, aumentando de nebulosidade, e períodos de chuva e aguaceiros em especial para a tarde e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.

No grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) o céu também terá períodos de céu muito nublado com abertas, aumentando de nebulosidade para o fim do dia.

Estão previstos aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas nestas ilhas açorianas.

Para o arquipélago da Madeira, o IPMA aponta para períodos de céu muito nublado, tornando-se temporariamente muito

nublado durante a tarde.

Prevê ainda períodos de chuva ou aguaceiros a partir da tarde, em especial nas terras altas.

As temperaturas máximas previstas para hoje são de 34 centígrados em Santarém, 32 em Beja, 31 em Lisboa, 30 em Coimbra, 29 no Porto, Viana do Castelo, em Faro e no Algarve e 27 em Bragança, 23 no Funchal e 17 em Ponta Delgada.