Faial acolhe evento sobre a ligação da Ilha com o Mar

Organizado pela Associação de Turismo Sustentável do Faial (ATSF), em parceria com a Horta Histórica, este evento é dirigido a profissionais do turismo, mas também às escolas e público em geral, contando com cerca de duas dezenas de oradores e participantes convidados. Conforme refere uma nota de imprensa, os debates e as mesas-redondas têm como principais temáticas a economia azul e o porto da Horta, o património baleeiro ou a gastronomia tradicional.



Mas também as escavações arqueológicas que estão a decorrer na ilha do Faial serão um dos temas do programa, bem como os projetos em curso para o Museu da Horta e para o novo polo da Trinity House.

A sessão de abertura da segunda edição do evento ‘Faial: Descobrir a História, Pensar o Futuro’ realiza-se amanhã, terça-feira, dia 18 de outubro, pelas 21h30, na Biblioteca Pública da Horta, contando com uma palestra de Ricardo Serrão Santos, biólogo marinho e ex-ministro do Mar, intitulada “O Faial na Estratégia do Atlântico”.

A organização destaca ainda os dois cursos de História local, orientados pelo investigador e historiador Tiago Simões da Silva, que se realizam entre 24 e 26 de outubro, sendo que um é dirigido aos profissionais do setor do turismo e o outro é aberto ao público em geral.