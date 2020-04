Fábrica de Tabaco Micaelense comemora 154.º aniversário

Fundada em 1866 por um grupo de quatro empreendedores à época, neles se incluindo José Bensaúde, figura que dá hoje nome à rua onde se encontram as históricas instalações da empresa, a FTM é, há vários anos, um parceiro para as ilhas dos Açores e da Madeira de três das maiores tabaqueiras do mundo, produzindo marcas de referência.

A empresa tem ainda participação em duas empresas de distribuição de tabacos (uma nos Açores e outra na Madeira), e numa empresa de gestão e exploração hoteleira que é proprietária do Hotel Comfort Inn Ponta Delgada, com 46 quartos que beneficiou de extensas obras de remodelação.

No início deste ano, a empresa inaugurou cinco moradias transformadas em unidades de alojamento, designadas “Casas Amarelas”, também elas situadas na rua José Bensaúde.

O grupo tem um volume de negócios que ascende a 130 milhões de euros, dos quais 80 milhões dizem respeito à atividade da FTM propriamente dita, empregando 151 pessoas.

A atual administração da empresa inclui Mário Fortuna (presidente), Osvaldo Couto e Ana Cristina Sousa.

A Fábrica de Tabaco Micaelense posicionou-se no 9.º lugar da lista das Maiores Empresas dos Açores do ano 2018.