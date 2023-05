Nesta sexta-feira, o anúncio da necessidade de um novo concurso público para a obra do Mercado da Graça, o que implica novo atraso, é também notícia de destaque, numa edição onde se noticia que o Presidente do Governo Regional defende a presença dos Açores e da Madeira em reuniões do Conselho de Ministros, e que foi atualizada lista de produtos no regime de preços vigiados.

O Desporto noticia que Roma, PSG e três grandes são os destaques do Pauleta Azores Soccer Cup.