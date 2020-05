Explore Santa Maria Trail Run - “Trail das Vindimas” cancelado

"Esta medida, tomada em prol do bem e segurança de todos, foi tomada esta quarta-feira e encontra-se inserida no atual contexto de pandemia do novo coronavírus que causa a doença do Covid-19", explica a autarquia em nota.



Além das questões de segurança, encontram-se na base da decisão o cancelamento do serviço de transporte marítimo de passageiros entre São Miguel e Santa Maria e a necessidade de canalizar a verba associada ao evento para outras necessidades do concelho.

O Município informa que todos os inscritos nesta 3.ª edição serão contatados oportunamente e em breve será tornado público as datas previstas para 2021 do Explore Santa Maria Trail Run - “Trail das Vindimas”.