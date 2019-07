Exames de manhã e treino à tarde

As mais lidas

À tarde, a partir das 16h30, João Henriques e o plantel encarnado pisam pela primeira vez esta época o relvado do Estádio de São Miguel, local onde vai decorrer o treino que inaugura a pré-temporada.

O plantel do Santa Clara dá esta segunda-feira o pontapé de saída na temporada 2019/2020, iniciando a participação na próxima edição da I Liga, o que acontecerá pela quinta vez na história dos encarnados.

