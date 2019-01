Ex-chefe de gabinete de Costa, Rita Faden, nomeada presidente da FLAD

A ex-chefe de gabinete de António Costa, Rita Faden, foi nomeada pelo chefe do Governo para presidente do Conselho de Administração.

Rita Faden desempenhou as funções de chefe de gabinete do primeiro-ministro até outubro, regressando nessa altura ao seu lugar de origem de diretora-geral do Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“Para a presidência, por inerência, do Conselho executivo, foi designada a Dra. Rita Faden, sendo ainda membros executivos a professora doutora Elsa Henriques e o doutor James J. Kelly”, segundo uma nota do gabinete do primeiro-ministro.

A nomeação de Rita Faden foi de acordo com a proposta recebida do Conselho de Curadores: Elsa Henriques, Vítor Martins e James J. Kelly para membros do Conselho de Administração.



O AO Online sabe, ainda, que os nomes de Gabriela Canavilhas (nomeada por António Costa para o Conselho de Curadores) e Rodrigo Oliveira (que integra o Conselho de Administração) foram indicados pelo Governo dos Açores.

A nota do gabinete do primeiro-ministro, enviada à agência Lusa, afirma que esta nomeação surgiu “em face termo do mandato de cinco anos dos atuais membros do Conselho de Administração e do Conselho Executivo da FLAD e nos termos previstos nos estatutos da fundação”.

A nova presidente da FLAD substitui o especialista em ciência política e relações internacionais Vaso Rato.