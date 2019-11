Eurodeputado Manuel Pizarro inicia “Roteiro Pelas Pescas” em Ponta Delgada

Começa amanhã, dia 20 de novembro, o “Roteiro Pelas Pescas”, uma iniciativa promovida pelo eurodeputado socialista Manuel Pizarro com o objetivo de fazer um levantamento da realidade do setor.

O périplo, que vai percorrer toda a costa litoral do país e ilhas, começa em Ponta Delgada, nos Açores, com uma reunião com o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, à qual se seguirá o contacto com pescadores, comerciantes, unidades fabris e decisores políticos, adianta nota de imprensa.





Na passagem por Ponta Delgada, Manuel Pizarro intervirá ainda, a par com Carlos César, nas Jornadas Autárquicas das Regiões Ultraperiféricas, no painel destinado ao tema “Europa: Presente e Futuro”, no dia 22 de novembro.







Citado em nota, o eurodeputado considera que só “com um trabalho forte no terreno é que podemos representar devidamente os interesses das comunidades e dos setores no Parlamento Europeu. Enquanto membro efetivo na Comissão das Pescas, quero saber exatamente como é que é a vida dos nossos pescadores, dos nossos operários fabris, dos nossos armadores e empresários, e de todos aqueles que fazem do mar e das pescas a sua labuta diária. Tenho essa obrigação”.