O Estúdio 13 - Espaço de Indústrias Criativas fechou uma parceria com a Escola Superior de Dança de Lisboa. O estúdio micaelense é agora uma das 20 entidades nacionais que vai receber alunos do novo Mestrado em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais.

A partir do próximo ano letivo, os alunos do novo mestrado vão poder estagiar no Estúdio 13. Para a diretora do estúdio, Maria João Gouveia, “durante estes estágios, os estudantes vão conhecer de perto o funcionamento do Estúdio 13 e a nossa realidade cultural e artística. Tanto eles como nós iremos beneficiar da presença de artistas que vêm apresentar e coproduzir, mas também de novos espetadores que vêm ver as suas criações”.

Estes estágios vão permitir um cruzamento de experiências e conhecimentos entre os estudantes e os artistas, bem como “um desenvolvimento e um enriquecimento do tecido artístico e cultural da Região”, refere Maria João Gouveia.

A parceria do Estúdio 13 com a Escola Superior de Dança surge da relação que se manteve depois de alguns professores do estúdio de São Miguel se terem formado nesse instituto.

“Eu e alguns dos professores residentes e convidados do estúdio fomos alunos desta escola e, como os nossos antigos professores têm acompanhado o desenvolvimento e o crescimento do Estúdio 13, os responsáveis pela criação deste mestrado contactaram-nos”, explica a diretora.

O Estúdio 13 é a única entidade açoriana parceira deste mestrado, juntamente com outros “nomes muito grandes e projetos muito importantes no desenvolvimento da dança em Portugal, como é o caso da Companhia de Dança Contemporânea de Évora, a Companhia Olga Roriz, a Companhia Paulo Ribeiro, a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, a Nome Próprio - Associação Cultural, a Quórum Ballet”, realça a professora.

O Estúdio 13, que esteve fechado até há cerca de duas semanas por imposições da pandemia, está agora a preparar a programação das atividades e espetáculos até setembro e o arranque do novo ano letivo da escola“com todas as suas modalidades, horários e professores”.

Durante este mês de julho, o Estúdio 13 participou em dois festivais, na Terceira e Pico, com a produção “Aviões de Papel”. E está também a decorrer o campo de férias desenvolvido pelo estúdio, para crianças dos sete aos 14 anos, que está esgotado devido à limitação de vagas.