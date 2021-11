Estúdio 13 apresenta 'PANORAMA'

Gravada na BlackBox do Estúdio 13, 'PANORAMA', já premiada nos Estados Unidos da América, pretende “explorar a subjetividade da perceção humana. Um grupo de jovens, não atores, visualiza um conjunto de imagens com vários temas, alguns óbvios outros não. As imagens são iguais, mas a perceção de quem as vê é diferente”, explica nota de imprensa.





A curta-metragem pretende, ainda, demonstrar a diferença da “reação, sentimento, opinião e comportamento de um grupo heterogéneo de seis jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, face a uma mesma imagem. Em grupo e individualmente o seu comportamento é diferente e as suas opiniões influenciadas. Que assuntos interessam aos jovens da atualidade? Com que assuntos se identificam? Até onde leva a perceção da individualidade humana neste grupo de jovens e de quem os observa?”





Esta curta-metragem documental, realizada no âmbito do programa 'Põe-te em Cena', foi já selecionada para três festivais internacionais, “FESCILMAR, na Polónia; APOX MOVIE FESTIVAL, na Croácia e o Independent Documentary Film Festival Legendary Doc., nos Estados Unidos da América, onde, neste último, arrecadou o prémio na categoria Short Documentary, sendo o único filme português a conseguir o prémio”, explica a nota.





Trata-se de um filme de Maria João Sousa, com Carlota Dâmaso na produção, Hugo França na cinematografia, som de Tomás Ornelas, música original de Sara Cruz e design de Pácio Nazareth.