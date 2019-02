Estudantina Universitária dos Açores em concerto

A Estudantina Universitária dos Açores é a mais recente Tuna dos Açores e vem cumprir uma vontade já antiga de amigos e tunos, em criar um espaço multidisciplinar de convergência dos mais variados conhecimentos e experiências em comum está a paixão pela música.



A Estudantina é composta por cerca de 30 elementos, oriundos dos mais variados grupos académicos da região e não só.



O espetáculo vai contar com as participações especiais de Aníbal Raposo, Myrica Faya, Urro das Marés e Be Freak, TAUA, Enf’in tuna e Tunídeos.