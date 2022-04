Estudantes da Lagoa podem candidatar-se às bolsas de estudo de mérito e para estudantes deslocados

De acordo com nota da autarquia da Lagoa, as candidaturas para a bolsa de estudo de mérito decorre entre 1 e 30 de outubro.





“Esta bolsa é atribuída a estudantes que frequentem um grau académico de licenciatura e mestrado, excetuando-se os estudantes que ingressem o primeiro ano, do primeiro ciclo de estudos do ensino superior e destina-se a alunos que tenham mostrado um aproveitamento escolar excecional”, explica a nota.





Esta bolsa é cumulativa com outras bolsas destinadas à prossecução dos estudos, atribuídas seja a que título for, por entidades públicas ou privadas.





Por seu turno, a bolsa de estudo para estudantes deslocados encontra-se aberta, por cada ano letivo, durante 30 dias após a divulgação dos resultados de colocação no ensino superior, “sendo que o formulário de submissão de candidaturas está, igualmente, disponível a partir de dia 1 de outubro”.





A nora indica que esta bolsa destina-se a estudantes deslocados que se encontrem a frequentar ou pretendam frequentar um curso superior, público ou particular, fora da ilha de São Miguel, nomeadamente “quando o curso pretendido não seja lecionado no polo de Ponta Delgada da Universidade dos Açores; ou caso o curso seja lecionado no polo de Ponta Delgada da Universidade dos Açores e ser a primeira opção do aluno e mas não foi colocado nesse estabelecimento”.





Esta bolsa poderá ser cumulativa com outras bolsas, pese embora não seja cumulativa com bolsas congéneres atribuídas por outra entidade.





A Câmara Municipal da Lagoa prevê a atribuição de 30 bolsas de estudo de mérito e de 50 bolsas de estudo para estudantes deslocados, sendo atribuídos 700 euros por cada bolseiro, perfazendo um investimento autárquico de 56 mil euros.





A autarquia refere que estas prestações pecuniárias são totalmente suportadas pela Câmara Municipal, cujas bolsas são atribuídas anualmente, não sendo automaticamente renovadas, dispondo os serviços municipais de 30 dias úteis para proceder à análise das candidaturas.





Através desta medida, a Câmara Municipal da Lagoa pretende, por um lado, valorizar e premiar o mérito dos jovens lagoenses que frequentam o Ensino Superior e que se “destaquem pelo seu elevado potencial académico, uma vez que, de forma direta ou indireta, contribuem para o fortalecimento e desenvolvimento” do concelho. Por outro lado, “apoiar na prossecução da instrução de nível superior dos estudantes deslocados residentes no concelho, através de um contributo financeiro para as despesas decorrentes dos estudos, nomeadamente despesas de transportes, alimentação e material escolar”.





Todos os interessados, poderão consultar o regulamento das diversas bolsas e submeter a candidatura, via online, no portal oficial da edilidade.