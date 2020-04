Estados Unidos ultrapassam meio milhão de casos confirmados

De acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira, há 500.399 casos confirmados de covid-19 nos Estados Unidos da América.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, há já 28.970 pessoas dadas como curadas da doença.

Os Estados Unidos são o país do mundo com mais casos confirmados.

Nesta sexta-feira, foram registadas mais de 2.000 mortes no espaço de 24 horas nos Estados Unidos, sendo o primeiro país no mundo a ultrapassar essa marca num dia.

O número total de mortos registados nos Estados Unidos é de 18.586, estando cada vez mais próximo do país com mais vítimas mortais no mundo, a Itália, que contabiliza 18.849 falecidos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou a morte a mais de 100 mil pessoas e infetou mais de 1,6 milhões em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, mais de 330 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.