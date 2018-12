Estados Unidos e China voltam a negociar questões comerciais por telefone

As mais lidas

Os EUA consideram que aquele plano, impulsionado pelo Estado chinês, viola os compromissos da China em abrir o seu mercado, nomeadamente ao forçar empresas estrangeiras a transferirem tecnologia e ao atribuir subsídios às empresas domésticas, enquanto as protege da competição externa.

Em causa está a política de Pequim para o setor tecnológico, nomeadamente o plano "Made in China 2025", que visa transformar o país numa potência tecnológica, com capacidades em setores de alto valor agregado, como inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros elétricos.

Desde então, a China baixou as taxas alfandegárias sobre veículos importados dos EUA e recomeçou a comprar soja do país. Trump suspendeu o aumento, de 10% para 25%, nas taxas alfandegárias sobre 200.000 milhões de dólares (175.000 milhões de euros) de bens chineses.

O Ministério assegurou que os dois países alcançaram "novos progressos", sem avançar com mais detalhes, e que definiram os assuntos a abordar nos próximos diálogos e visitas mútuas.

Em comunicado, o ministério informou que a conversa decorreu na passada sexta-feira, a nível vice-ministerial, e permitiu um "profundo intercâmbio de opiniões", sobre o desequilibro no comércio e proteção da propriedade intelectual.

As autoridades dos Estados Unidos e China mantiveram negociações por telefone, sobre o comércio, parte de uma trégua de 90 dias na guerra comercial entre os dois países, informou hoje o ministério chinês do Comércio.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok