Espanha regista 23.700 novos casos e 352 óbitos nas últimas 24 horas

Segundo as contas do ministério, a incidência acumulada de casos em Espanha (análise que tem como base um período de 14 dias) registou um crescimento de 19,07 pontos percentuais.

No total, e desde o início da crise pandémica, Espanha contabiliza 1.982.544 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus e 51.430 óbitos associados à doença covid-19, de acordo com a mesma fonte.

O ministério anunciou ainda, e com base nos dados fornecidos pelas várias comunidades que compõem o país, que atualmente 13.841 pessoas com covid-19 estão internadas nos hospitais espanhóis, o que representa um aumento de 383 pacientes em comparação com o dia anterior.

Em termos percentuais, a ocupação das unidades hospitalares registou uma subida, situando-se agora nos 11,38% contra os 11,12% verificados na segunda-feira.

O mesmo acontece com os níveis de ocupação das unidades de cuidados intensivos, que registaram um ligeiro aumento nas últimas 24 horas, de 23% para 23,13%.