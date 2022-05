Espaço vaga encerra 'TEMPORADA' com uma dezena de atividades

De acordo com nota, a partir das 18h30, Joar Nango, artista visual e arquiteto do Norte da Noruega, orienta um seminário em torno do seu projeto em desenvolvimento, “The Post Capitalistic Architecture TV-SHOW”, que será também exibido no Cinema Calheta, no dia 12 de maio, Pelas 21 horas.



No próximo sábado, 7 de maio, pelas 17 horas, o 'Programa de Conhecimento' leva a cabo uma visita guiada à exposição “Secretary of the Invisible” de Tanya Busse; e às 19 horas, o Estúdio 13 - Espaço de Indústrias Criativas acolhe a performance 'Réplica ao Presente', do coletivo de intervenção artística e experimental CARA LAVADA.



No dia 13 de maio, pelas 18 horas, a artista canadiana, Tanya Busse, que está de regresso a São Miguel para o segundo momento da sua residência artística na vaga, irá apresentar os resultados dessa sua pesquisa.



Também a 13 de maio, às 20h30, decorre o “Mesa Posta”, um restaurante efémero que ocupa a casa da vaga de tempos em tempos. As refeições (e a experiência) deste jantar coletivo serão preparadas pelo Lapsa Garden.



No dia 14 de maio encerra a 'TEMPORADA #1', e a programação prolonga-se das 12 horas às 22 horas.



Assim, das 12 horas às 15 horas, decorre o 'Brunch na vaga', um momento de comensalidade aberto a todas as pessoas. Às 15 horas tem lugar o 'LABTEMPO', o coletivo que acompanha o projeto 'TEMPORADAS', irá desenvolver uma conversa; e a partir das 16h30, a vaga transforma-se em espaço de festa, com música a cargo de 'Las Mákinas' e Chima Hiro.



Até 14 de maio, está também patente a exposição “Secretary of the Invisible” de Tanya Busse, e é possível conhecer e adquirir livros da 'Mondo Books', uma iniciativa independente, dirigida por artistas, que se centra em publicações de arte e fanzines de artistas jovens e recém estabelecidos do Norte circumpolar.





Saliente-se que 'TEMPORADAS' é um projeto apoiado pelo Programa Cultura do EEA Grants, através do Connecting Dots - Mobilidade Artística e Desenvolvimento de Públicos gerido pela Direção-Geral das Artes na qualidade de Parceiro do Programa, e cofinanciado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada.