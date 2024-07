Escolas de Leiria adotam organização semestral no ano letivo 2024/2025

A organização semestral foi votada numa reunião com todas as escolas, públicas e privadas, do concelho de Leiria, tendo tido apenas cinco votos contra. Segundo a vereadora da Educação da Câmara de Leiria, Anabela Graça, apenas o Colégio Nossa Senhora de Fátima (privado) comunicou que não irá aderir à semestralidade.

A autarca socialista adiantou, na última reunião de executivo, na terça-feira, que os diretores das escolas de Leiria auscultaram os colegas dos concelhos limítrofes, que já adotaram esta organização. Os resultados satisfatórios apontados levaram-nas a optar pela mudança.

No entanto, Anabela Graça salientou que esta experiência vai ser avaliada ao longo do ano letivo e, “caso as coisas não corram bem”, as escolas voltam novamente a uma organização trimestral.

As vantagens encontradas passam por reforçar o contributo da avaliação contínua para o processo de aprendizagem, “assumindo um caráter eminentemente formativo e mais sistemático”, dando menos importância à avaliação sumativa, assente nos testes, apontou a vereadora.

“A vantagem maior é em termos de avaliação das aprendizagens dos alunos, que tinham um o primeiro período muito curto e o último só de um mês. Por semestre, é possível diversificar as estratégias, o acompanhamento das próprias famílias pode ser diferente, assim como a recuperação dos alunos”, disse.

Por seu lado, os responsáveis escolares consideram que os apoios aos alunos “podem ser feitos de outra forma, porque há mais tempo”, acrescentou Anabela Graça, ao afirmar que esta organização permitirá ao “avaliar o que não correu tão bem e o que é possível fazer para melhorar”.

Para a autarca, a pressão em termos de avaliação “vai diluir-se” e melhorar a “qualidade das aprendizagens e promoção do sucesso escolar”.

Na nova organização, as pausas letivas para as férias do natal, carnaval e Páscoa mantêm-se iguais ao anterior calendário. Acrescem ainda interrupções em novembro e janeiro, momentos em que se realizam as avaliações intercalares e final de semestre, respetivamente.

Numa nota de imprensa, a autarquia informa que o Conselho Municipal de Educação de Leiria emitiu também um parecer favorável, salientando as experiências bem-sucedidas em outras instituições de ensino, como o Colégio Dr. Luis Pereira da Costa, em Leiria, que implementou a semestralidade há três anos, “destacando vantagens significativas, como um calendário mais equilibrado e a redução do ‘stress’ associado às avaliações”.

Na última reunião de câmara, Anabela Graça anunciou ainda que das 209 crianças do 1.º ciclo que estiveram em risco de chumbar no ano letivo 2023/2024, apenas cinco ficaram retidas. A vereadora destacou o trabalho desenvolvido pela equipa de 14 técnicos de psicólogos, terapeutas da fala, mediadores e nutricionistas do Plano Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar (PIPSE) de Leiria, que acompanharam 634 crianças no 1.º ciclo.

A vereadora da Educação afirmou ainda que a autarquia fez transferências no total de 12,4 milhões de euros, sendo que 8,4 milhões de euros são para despesas de pessoal.