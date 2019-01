Escola Tomás de Borba distinguida pela Fundação Ilídio Pinho

A Escola Básica e Secundária Secundária Tomás de Borba, em Angra do Heroísmo, foi galardoada pela Fundação Ilídio Pinho, no âmbito do programa Ciência na Escola, com uma menção honrosa ao projeto “A Robótica ao serviço de todos”, a cargo dos professores Adriano Ormonde, Andreia Sosinho e Horácio Ferreira.