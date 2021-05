Equipas multidisciplinares regressam a Rabo de Peixe

“Com o aumento do número de casos positivos na Vila, a Junta de Freguesia de Rabo de Peixe reuniu com o Governo Regional, que se prontificou a realocar as equipas multidisciplinares no terreno para um combate imediato e intensivo da pandemia”, pode ler-se numa nota difundida pela autarquia através do Facebook.

A junta de freguesia, liderada por Jaime Vieira, apela ao cumprimento das regras da Direção-Geral da Saúde, tais como evitar ajuntamentos, manter o distanciamento social, limpeza e desinfeção das mãos com frequência e uso correto de máscara.