“Então e Eu? – O Cuidador” é temática do primeiro “Conversas às 8” de 2019

Para Carlos Armando Costa, vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, responsável municipal pela área educativa e social, “é extremamente importante apostarmos na concretização de ações que promovam o debate de uma forma clara e aberta, especialmente de problemáticas que afetam diretamente um grande número de famílias do concelho”, pelo que a iniciativa “Conversas às 8” além de potenciar o debate visa “incentivar a troca de experiências e a articulação de soluções, neste caso sobre medidas que promovam a qualidade de vida do cuidador a tempo inteiro e consequentemente das pessoas que beneficiam desse cuidado”, disse citado em nota de imprensa.

Esta primeira de 2019, contará ainda com as participações especiais de Carlota Monjardino (Artista Plástica) e Ricardo Ávila (Contador de Histórias).

De acordo com nota, este projeto do Departamento de Educação e Reabilitação da Cooperativa Praia Cultural convida, desta vez, Mónica Seidi (Médica), Ana Borba (Cuidadora Informal) e Márcia Sousa (Terapeuta Ocupacional), para se debruçarem sobre a temática: “Então e Eu? – O Cuidador”.

No próximo sábado, dia 19 de janeiro, pelas 20 horas, no espaço bar da Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, um vasto leque de convidados volta a contribuir para ultrapassar problemáticas relativas à família da sociedade contemporânea.

