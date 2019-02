Enfermeiros marcam vigília em frente ao hospital

Um grupo de enfermeiros está a convocar uma vigília, como forma de protesto, para a próxima segunda-feira, dia 25 de fevereiro, entre as 17h00 e as 21h00, na entrada principal do Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.



A organização espera a participação dos enfermeiros na iniciativa que está a ser divulgada nas redes sociais e nos serviços, porque as reivindicações dos enfermeiros, junto da República, “são justas” e é necessário que o governo retome as negociações com os sindicatos.







O descontentamento dos enfermeiros resulta do congelamento das carreiras. Pedem por outro lado que seja aumentada a base salarial de 1200 euros para 1600 euros (à semelhança do praticado para os nutricionistas e farmacêuticos) e que a idade de reforma seja revista, propondo como base negocial os 57 anos.







A tensão entre os sindicatos e o governo de António Costa tem-se intensificado nas últimas semanas, culminando com a requisição civil na greve (desde 31 de janeiro) nos blocos operatórios de quatro centros hospitalares, e a greve de fome do presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros.