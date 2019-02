Empresas açorianas participam no SISAB Portugal 2019

Os Açores vão marcar presença, com um stand próprio, no SISAB Portugal 2019 - Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas, que decorre entre os dias 25 e 27 de fevereiro, no Altice Arena, em Lisboa.

No SISAB Portugal 2019, a Região é representada 31 empresas, que têm previsto lançar novos produtos, dar a conhecer novas estratégias e estabelecer mais parcerias e negócios, representam vários setores de atividade com vocação exportadora, como os lacticínios, transformação de carne, licores, vinhos, peixe, conservas, doçaria tradicional, mel e outros produtos agroalimentares, adianta nota de imprensa do Governo dos Açores.







O SISAB Portugal é considerada a maior plataforma anual de empresas e empresários líderes na exportação, onde as empresas nacionais encontram os mais importantes importadores da indústria agroalimentar dos cinco continentes.







A presença das empresas regionais no SISAB Portugal é uma iniciativa da Vice-Presidência do Governo, através da SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores.







A participação da Região integra-se na estratégia de incremento de exportações de produtos e serviços regionais desenvolvida pelo Governo dos Açores.







Esta estratégia contempla múltiplas iniciativas e diversos apoios às empresas, designadamente participação em feiras, atividades promocionais e organização de missões empresariais, com o objetivo de promover a notoriedade externa da Região e, em particular, das empresas e produtos aderentes da Marca Açores, potenciando assim novos negócios.