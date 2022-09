Empresa de logística investe 11,5 ME em novo terminal logístico em Ponta Delgada

Em comunicado, a empresa revela que o novo Terminal Logístico em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, “representa um investimento total de 11.500.000 euros e criará 40 postos de trabalho diretos”.

A infraestrutura fica localizada no Azores Park e “tem uma área total de 30.000 metros quadrados, dispondo de uma área coberta de 8.500 metros quadrados, dos quais 1.650 são de área de frio, com capacidade para armazenar 6.000 paletes”.

A empresa diz tratar-se da “primeira infraestrutura logística multicliente da Região Autónoma dos Açores, a qual permitirá oferecer um amplo conjunto de serviços logísticos ao tecido empresarial da região, acrescentando um contributo para o desenvolvimento da economia açoriana”.

O grupo Sousa tem sede no Funchal, na Madeira, e abrange as áreas do transporte marítimo de carga e de passageiros, logística integrada e energia.