Eleições presidenciais contam com 12 candidatos

Na sexta-feira, data-limite para a recolha das 500 assinaturas de eleitos nacionais e locais necessárias para se ser candidato, o ‘site’ do Conselho Constitucional dava conta de 11 concorrentes, não indicando a candidatura de Philippe Poutou.

Nas redes sociais, Philippe Poutou tinha avisado na quinta-feira os seus apoiantes que conseguira as assinaturas obrigatórias, mas que ainda não estavam contabilizadas no ‘site’ do Conselho Constitucional.

Hoje, num anúncio em vídeo, Laurent Fabius, ex-primeiro-ministro e presidente do Conselho Constitucional, afirmou que as assinaturas tinham sido validadas e que Philippe Poutou é também candidato às eleições.

Assim, os 12 candidatos às presidenciais francesas são: Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel e Éric Zemmour.

Cada um destes candidatos conseguiu mais de 500 assinaturas junto de eleitos locais e nacionais de forma a validar a sua candidatura ao Eliseu, tendo sido, no total, concedidos 13.672 "apadrinhamentos", com 13.427 a serem validados.

À direita, Valérie Pécresse foi a candidata escolhida pelo partido Os Republicanos. Na extrema-direita, alinham Marine Le Pen, líder da União Nacional, Nicolas Dupont-Aignan, do partido De pé França, Jean Lassalle, do partido Resistamos! e Eric Zemmour, do Reconquista.

À esquerda está a socialista Anne Hidalgo, o ecologista Yannick Jadot, o comunista Fabien Roussel, Nathalie Arthaud do partido Luta Operária, Jean-Luc Mélenchon do partido França Insubmissa e Philippe Poutou, do Novo Partido Anticapitalista.

Pelo caminho ficaram vários candidatos que não conseguiram os apoios necessários, incluindo a antiga ministra da Justiça, Christiane Taubira.

Na terça-feira começa o período em que os meios de comunicação social franceses têm de obedecer à equidade do tempo dedicado a cada candidatura e a campanha eleitoral começa oficialmente a 28 de março.

Caso nenhum candidato reúna mais de 50% dos votos na primeira volta, a segunda volta das eleições realiza-se no dia 24 de abril entre os dois candidatos mais votados.