Edição de 2020 do festival Tremor decorre entre 31 de março e 04 de abril

As mais lidas

Jacco Gardner, Bulimundo, Grails, Haley Heynderickx, Colin Stetson, Lafawndah, Hailu Mergia, Lula Pena e Pop Dell'Arte foram alguns dos nomes que estiveram na edição deste ano do Tremor.

A edição de 2020 do Tremor será a sétima do festival açoriano.

A programação, ainda não revelada, "reforçará a criação de momentos musicais e artísticos que recontextualizem, divulguem e integrem a herança e história açoriana", asseveram os responsáveis do certame em comunicado enviado hoje à imprensa.

A edição de 2020 do festival açoriano Tremor decorre entre 31 de março e 04 de abril na ilha de São Miguel, avançou a organização.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok