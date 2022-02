EDA testa tomada inteligente para poupar na conta da luz

A EDA – Electricidade dos Açores, S.A., em parceria com a Klugit Energy, uma start-up portuguesa sedeada em Aveiro e spin-off da Bosch Termotecnologia, S.A., está a desenvolver um projeto-piloto de desenvolvimento de uma tomada inteligente inovadora para controlo de termoacumuladores elétricos.

Segundo o comunicado da EDA, foram instalados 15 protótipos em habitações açorianas, utilizando uma tomada inteligente controlada por Inteligência Artificial, aprendendo as necessidades de água quente da família e apenas aquecendo a água para as necessidades previsíveis de consumo, dando preferência a tarifas de custos inferiores.

Pretende-se, com o recurso a esta tomada inteligente, “evitar o desperdício de calor, melhorando a eficiência energética dos termoacumuladores existentes, e conjugar esta eficiência energética com as tarifas de eletricidade mais económicas e baseadas em energias renováveis, sem comprometer a disponibilidade de água quente ao utilizador final”, refere a elétrica açoriana no mesmo comunicado.

Segundo Tiago Bandeira, fundador & CEO da Klugit Energy, “numa fase em que os preços da eletricidade estão a aumentar drasticamente, as soluções plug & play para reduzir as contas de eletricidade serão cada vez mais relevantes. Esperamos poupar mais de 100 euros por ano por aparelho ao custo atual por kWh, ao mesmo tempo que ajudamos a EDA a aumentar a quota das energias renováveis e a reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis”.



A EDA afirma que, estando “alinhada com os objetivos de neutralidade carbónica definidos pela União Europeia”, acredita que “o objetivo da transição energética de fontes de combustíveis fósseis só será atingido se for acompanhado por medidas de eficiência energética e de maximização da acomodação das necessidades de consumo de energia elétrica à maior disponibilidade de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis”.

Neste contexto, afirma a empresa açoriana, “o desenvolvimento de tomadas inteligentes capazes de identificar just in time o melhor compromisso entre a necessidade do consumidor e a maior disponibilidade de recursos com menores impactos ambientais é um importante contributo para tão grande objetivo”.