“É um ponto mais que somamos” no campeonato

O treinador do Santa Clara destacou, no final do encontro em Chaves, na noite de segunda-feira, a importância da equipa ter conseguido conquistar um ponto na partida da 12.ª jornada.



“Neste campeonato tão competitivo, com equipas de qualidade, é um ponto mais que somamos e, nos últimos três jogos, temos vindo a somar sempre pontos”, recordou o técnico, ao mesmo tempo que lembrou uma máxima do futebol: “como se costuma dizer na gíria do futebol, quando não se consegue ganhar é importante não perder”.

Mário Silva fez questão de sublinhar que “não estamos satisfeitos” com a conquista de apenas um ponto, até porque, disse, “tivemos algumas situações claras em que podíamos ter feito golo”.



Mesmo reconhecendo que “na primeira parte o Chaves esteve, em alguns momentos, superior” aos encarnados de Ponta Delgada, o técnico do Santa Clara adiantou que “a nossa segunda parte foi muito consistente”.

“Somámos um ponto, mas ficamos tristes porque acabámos por perder dois pontos. Fizemos um golo e, sinceramente, era um golo válido. Na minha opinião, com esse golo, provavelmente conseguíamos os três pontos”, realçou o técnico que, mesmo assim, viu a sua equipa saltar para o 15.º lugar com 10 pontos.

Mário Silva recordou a época “muito difícil para nós” e destacou, uma vez mais, que o empate em Chaves “é mais um ponto que somamos nessa caminhada de conquistar a manutenção o mais rápido que conseguirmos”.