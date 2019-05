“É preciso alguém de fora dos grandes interesses para defender os Açores”

Com que intenções se apresenta como candidato pelos Açores pela coligação Basta, constituída pelo Partido Popular Monárquico (PPM), Partido Cidadania e Democracia Cristã (PPV/CDC) e Chega e Democracia 21?

As minhas intenções passam por dar o meu humilde contributo, como venho fazendo há muitos anos, através do PPM. Fiquei muito feliz para a concretização desta coligação, porque sempre apoiei a ideia de uma união de partidos da ala direita conservadora. Estou integrado nesta lista com o objetivo de canalizar o maior apoio possível para o nosso cabeça de lista nacional que é o André Ventura.