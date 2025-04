Duo Toadas em concerto nas Festas do Nordeste a 15 de julho

As Festas do Nordeste, contam com programa que culmina a 18 de julho com a sessão Solene Comemorativa do 510º Aniversário do concelho de Nordeste, na Praça da República.





O Duo Toadas irá apresentar ao público modas que fazem parte do repertório instrumental da Viola da Terra, como “Mouraria”, “Pezinho Velho”, “Fado menor” ou “Balho da Povoação”. Também serão apresentados temas mais contemporâneos e alguns originais do Duo, do seu álbum “Toadas, da Lobeira ao Agrião”, indica nota de imprensa.