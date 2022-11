Duelo inédito com Nigéria para desvendar opções de Fernando Santos

Na quinta-feira, precisamente uma semana antes do encontro com os ganeses, para o Grupo H do Mundial2022, agendado para 24 de novembro, Portugal terá pela frente um adversário que nunca defrontou e que é orientado pelo português José Peseiro desde maio.

A partida, marcada para o Estádio José Alvalade, poderá ser clarificadora quanto às opções do selecionador Fernando Santos, não só por ser a única que a equipa das ‘quinas’ vai realizar antes da partida para o Qatar, mas também por ser diante de um oponente africano, que poderá colocar problemas idênticos aos que a formação lusa vai encontrar logo na estreia na competição.

Perante a Nigéria, seleção que estará ausente do Mundial, o técnico terá muito por onde escolher, uma vez que deverá ter à disposição todos os 26 jogadores que convocou para a fase final.

Mesmo sendo obrigado a rodar os jogadores para gerir o esforço e evitar algum contratempo físico a tão pouco tempo do arranque da principal competição mundial de futebol, Santos deverá lançar um ‘onze’ próximo do que entrará de início com o Gana e em que o guarda-redes Diogo Costa leva vantagem sobre Rui Patrício e José Sá.

Com Pepe aparentemente recuperado das limitações físicas que o afastaram dos últimos jogos, o central do FC Porto deverá acompanhar Rúben Dias, João Cancelo e Nuno Mendes no quarteto defensivo, até para ganhar alguns minutos nas pernas e entrosamento com os restantes colegas de setor.

No meio-campo, as dúvidas são várias, tendo em conta que o extenso lote de jogadores chamados permite vários ‘desenhos’, seja em 4x3x3, em 4x4x2 ou 4x2x3x1, já que um possível esquema com três centrais sempre foi afastado pelo selecionador.

William Carvalho, Rúben Neves, Palhinha, João Mário, Vitinha, Bruno Fernandes, Matheus Nunes e Otávio lutam pela titularidade, num lote que só não inclui Bernardo Silva porque, na seleção, o ‘criativo’ do Manchester City tem sido consecutivamente utilizado no trio da frente, sobre a direita.

Mesmo longe dos melhores dias (apenas três golos em 16 jogos pelo Manchester United esta época) – e envolto numa polémica que o próprio criou com a entrevista recentemente concedida –, dificilmente o ‘capitão’ Cristiano Ronaldo não terá lugar ‘cativo’ no ataque.

Nos 103 jogos que Fernando Santos leva à frente de Portugal, o avançado participou em 77 e só não foi titular em três, pelo que estará a preparar-se para a 75.ª titularidade sob o comando do selecionador, compondo um trio ofensivo com Bernardo Silva e Rafael Leão.

Do lado da Nigéria, a principal ‘figura’ é o avançado Victor Osimhen, melhor marcador da Serie A (nove golos) e referência atacante do líder Nápoles, sendo que as ‘super águias’ contam ainda nas suas ‘fileiras’ com jogadores como Ademola Lookman (sete golos pela Atalanta) ou Samuel Chukwueze (Villarreal).

O portista Zaidu, lesionado, ficou de fora das opções de José Peseiro para este encontro, ao contrário do defesa Bruno Onyemaechi, que alinha no Boavista, o avançado Peter Etebo, ex-jogador do Feirense, ou o lateral Tyronne Ebuehi, com passagem pelo Benfica, todos eles chamados para o duelo em Lisboa.

Portugal e Nigéria jogam na quinta-feira, a partir das 18h45 (menos uma nos Açores), no Estádio José Alvalade.