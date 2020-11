Duarte Freitas convidado para o governo regional

Segundo as informações recolhidas, Duarte Freitas, vai ficar com a pasta da coesão regional, juventude, emprego e qualificação profissional.



O nome de Mário Mota Borges é apontado como o próximo secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia, enquanto Ana Carvalho, que foi diretora regional de um dos executivos regionais liderados por Mota Amaral, deverá assumir a pasta das Obras Públicas.



Alonso Miguel, antigo deputado do CDS, deverá ficar com a pasta do Ambiente e Alterações Climáticas.

Pedro Faria de Castro assume a pasta da Presidência, fazendo a ponte com os partidos no parlamento regional.



Susete Amaro foi convidada para liderar a pasta da Cultura e Transição Digital.



Entretanto, a sessão solene da tomada de posse do XIII Governo Regional dos Açores vai decorrer na próxima terça-feira, dia 24 de novembro, pelas 15h00, na sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade da Horta. Devido à situação de Estado de Emergência e face ao atual contexto de pandemia que se vive na Região, a cerimónia da tomada de posse ocorrerá de forma diferente do habitual, com um reduzido número de convidados e sem jantar oficial.