Dormidas reservadas em plataformas de curta duração sobem 28,3% no 1º trimestre na UE

As reservas turísticas feitas através de plataformas de arrendamento de curta duração tiveram, no primeiro trimestre, um aumento homólogo de 28,3%, para as 123,7 milhões de noites na União Europeia (UE), divulga o Eurostat.