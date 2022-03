Dormidas em alojamentos turísticos nos Açores triplicaram em fevereiro face ao mês homólogo

“O Indicador de Turismo prevê que terão sido registadas em toda a região cerca de 101 mil dormidas em alojamentos turísticos em fevereiro”, refere o SREA numa publicação divulgada hoje na sua página na Internet.

Comparando com o relatório de atividade turística do SREA, relativo a fevereiro de 2021, que apontava para 30.810 dormidas, há um crescimento de 227,8%, em 2022.

No entanto, olhando para o relatório de atividade turística do SREA de fevereiro de 2020, período em que ainda não tinha sido declarada a pandemia de covid-19, há um decréscimo de 20,37%.

Nesse ano, contabilizaram-se, em fevereiro, 126.842 dormidas nos diferentes tipos de alojamento turístico dos Açores.

Já em comparação com janeiro de 2022, em que se registaram 72.102 dormidas, houve um aumento de 40,1% em fevereiro.

A publicação destaca ainda o número de passageiros desembarcados nos Açores, no mesmo mês, provenientes de voos nacionais (do continente português ou da Madeira) e internacionais.

Comparando com outros dados divulgados pelo SREA, relativos ao período homólogo, verifica-se um aumento de 719,4% (cerca de oito vezes mais) nos passageiros provenientes do estrangeiro, que, em fevereiro, foram 3.294.

No caso dos passageiros do território nacional (38.522), houve um crescimento de 342% (cerca de quatro vezes mais), face a 2021.

Segundo o SREA, o Indicador de Turismo “tem por objetivo a estimação antecipada do andamento económico do setor do turismo”, por isso, “o número total de dormidas em alojamentos turísticos nos Açores é estimado e divulgado cerca de três semanas antes da publicação do destaque das Estatísticas do Turismo”.