Dois mortos em acidente de viação na ilha de São Jorge

De acordo com a mesma fonte, o acidente deu-se pelas 13:30 e as vítimas mortais tinham vindo da ilha do Faial para São Jorge para participar no São Jorge Moto Fest 2019.

Não há registo de feridos resultantes do acidente, disse ainda a fonte da PSP local.

O certame teve início na sexta-feira e decorre até segunda-feira, não havendo indicações nesta fase de um eventual cancelamento de algumas atividades da concentração, que inclui concertos, atuações de DJ e cerimónias religiosas, por exemplo.