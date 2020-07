DJ Souza celebra 10 anos de carreira com espetáculo no Auditório do Ramo Grande

Tendo por base um conjunto de efeitos visuais, Souza apresentará ao vivo um espetáculo que envolve a sincronização de áudio, vídeo e luz naquela que será uma viagem pelos melhores momentos da música eletrónica durante o seu percurso artístico, explica comunicado.

Dos clubs internacionais, aos festivais nacionais, o artista integra o Top 30 de DJs nacionais pela 100% DJ, afirmando-se como uma das referências da música eletrónica em Portugal.

Ao longo dos últimos anos, DJ Souza marcou presença em países como Espanha, Canadá e Holanda e, realizou digressões por Portugal Continental, Açores e Madeira.

Os bilhetes, com um preço unitário de cinco euros, podem ser adquiridos presencialmente nos locais habituais, nomeadamente na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, no horário contínuo entre as 9 horas e as 17 horas e na bilheteira do Auditório, nas duas horas antes do início do evento. Estes encontrar-se-ão ainda disponíveis online para venda, através da ticketline.

No âmbito das recomendações de segurança da Direção Regional da Saúde, o Auditório do Ramo Grande terá uma lotação reduzida, sendo obrigatória a utilização de máscara.