Diretor regional dos Assuntos Culturais pede demissão do cargo

De acordo com a televisão pública, José Brito Ventura, que já comunicou esta decisão ao presidente do Governo dos Açores, irá manter-se em funções até ser conhecido o seu sucessor.

José Brito Ventura, que sucedeu nesse cargo ao padre Ricardo Tavares, é licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, tendo frequentado o Curso de Pós-Graduação em Direito Penal Económico e Direito do Consumo na Universidade de Coimbra, e possui também várias formações complementares na área do Direito Penal, do Direito Processual Penal, Direito Penal Económico e Direito das Sociedades Comerciais.

Antes de assumir o cargo de diretor regional dos Assuntos Culturais foi o presidente do Conselho Diretivo do Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico.

Exerceu ainda como advogado na área do Direito Criminal e Societário na PCB – Advogados e na Sociedade de Advogados Carvalhal & Associados.