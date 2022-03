Direto: Cerimónia da apresentação da revista 100 Maiores Empresas

A revista 100 Maiores Empresas dos Açores vai ser lançada esta sexta-feira, a partir das 17h30, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, numa cerimónia onde irão ser reveladas as 10 Melhores Empresas e ainda a Maior Empresa açoriana, no ranking relativo ao ano 20120. A cerimónia é transmitida em direto no website e na página de facebook do Açoriano Oriental.