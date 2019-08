"Direitos das grávidas não são respeitados na ilha das Flores"

As mais lidas

Para o deputado do PSD/Açores, “há uma clara violação dos direitos das grávidas e um desconhecimento das ilhas mais pequenas, das suas gentes, e da sua realidade social”.

Segundo comunicado do partido, Bruno Belo lembrou que, de acordo com a Portaria 95/2018, “as grávidas podem escolher livremente o hospital da Região onde pretendem efetuar o parto ou ser seguidas na consulta de alto risco obstétrico, sendo o transporte comparticipado na totalidade”.

Em requerimento enviado à Assembleia Legislativa dos Açores, o parlamentar social-democrata salientou que, nos últimos meses, “várias grávidas residentes na ilha das Flores forma informadas que não poderão ser observadas no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada”, apesar de terem solicitado a realização de consultas de acompanhamento da gravidez naquela unidade hospitalar.

O deputado do PSD/Açores Bruno Belo afirmou, esta quinta-feira, que os direitos das grávidas da ilha das Flores não estão a ser respeitados, alegando que são impedidas de escolher livremente o hospital da Região em que pretendem ser acompanhadas.

