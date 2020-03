Diocese de Angra celebrou primeiro domingo sem missas comunitárias

De acordo com nota do sítio Igreja Açores, o bispo D. João Lavrador presidiu à Eucaristia na Sé de Angra, que foi difundida pela VITEC Azores, um canal de televisão por cabo, e desafiou os diocesanos a aproveitarem este tempo da Quaresma, vivido “de forma tão anómala e com tantas privações, até da Eucaristia” para se renovarem.

“É o tempo da família, da interioridade em que nos devemos pensar a nós e ao mundo; é o tempo de renovarmos as relações entre nós, para que quando nos for devolvida a possibilidade da convivência humana, sensível e social, já estejamos renovados por uma experiência interior nova. Por isso, acho que algo de novo e de útil poderemos tirar desta experiência dramática” disse D. João Lavrador.

“Vivemos uma pandemia, algo de maléfico, muitas pessoas infetadas, muita perplexidade mas para um cristão devem ser momentos em que nos apresentemos como a luz de Deus no mundo, isto é, sabermos o que somos como pessoas, como somos uns para os outros e como somos como comunidades”.

Refira-se que os sacerdotes da ilha das Flores disponibilizaram a Eucaristia nas redes sociais. Já na Horta, o ouvidor e pároco da Matriz e dos Flamengos, celebrou uma Eucaristia em privado e transmitiu-a através do facebook.

No Pico, o ouvidor e pároco da Madalena, padre Marco Martinho, celebrou a missa dominical no horário normal tendo a mesma sido transmitida pela rádio local.

A partir de uma das capelas do Seminário o padre José Júlio Rocha também celebrou para as suas comunidades, de Fonte Bastardo e Porto Martins, seguindo o horário dominical habitual, através do facebook.