Detidas cinco pessoas ligadas a tiroteio no estado norte-americano do Minesota

Numa conferência de imprensa, o chefe da polícia de Bloomington, Booker Hodges, disse que todos os detidos vão enfrentar acusações de homicídio, informou o jornal Star Tribune.

Hodges apontou que os suspeitos detidos são dois homens de 18 anos e três de 17 anos, ainda de acordo com a publicação.

Acredita-se que um dos jovens de 18 anos seja o atirador, embora um outro suspeito também possa ter disparado a arma, revelou o responsável, dizendo que uma sexta pessoa está a ser procurada pelas autoridades.

“Em Bloomington, se vier aqui e matar pessoas no nosso centro comercial, ganha um destes no Natal”, disse Hodges enquanto segurava um fato laranja dos que se usam na prisão.

O governador de Minesota, Tim Walz, escreveu no Twitter, no sábado, que o tiroteio no Mall of America era “absolutamente inaceitável".

"Estamos em contacto com as autoridades locais para fornecer o apoio e os recursos necessários”, frisou.

A polícia ainda não identificou o jovem de 19 anos que perdeu a vida durante o tiroteio, mas Booker Hodges e o presidente da Câmara de Bloomington, Tim Busse, já contactaram os familiares da vítima.

O tiroteio ocorreu na sexta-feira numa loja do Mall of America, o maior centro comercial do país, provocando o pânico entre os clientes.

A polícia disse no sábado que parece ter havido uma altercação entre dois grupos e que alguém disparou sobre a vítima várias vezes.

O incidente terá durado cerca de 30 segundos e levou ao encerramento temporário do espaço durante cerca de uma hora.

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram clientes escondidos nas lojas e um anúncio no complexo apelava às pessoas para procurarem abrigo. Em outros vídeos viam-se clientes a correr para se abrigarem depois de se ouvir um estrondo.

Desde a abertura do Mall of America, em 1992, o complexo comercial tem sido um destino turístico e um ponto de encontro da comunidade.

O espaço proíbe armas nas instalações, mas os clientes não têm sido obrigados a passar pelos detetores de metais, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).

O centro comercial disse, em outubro, que estava a testar um "sistema de deteção de armas" numa das entradas.