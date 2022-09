Detida a mulher do presumível autor do duplo homicídio no Pico

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, no cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público na Secção de São Roque do Pico do DIAP da Comarca dos Açores, procedeu durante a manhã desta sexta-feira, à detenção de uma mulher, no âmbito do inquérito por crimes de homicídio, profanação de cadáver e de detenção de arma proibida, no qual o marido foi anteriormente detido e submetido à medida de coação de prisão preventiva.