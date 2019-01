Detenções no fim de semana por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes

A Divisão Policial de Ponta Delgada, através de polícias da Esquadra de Ponta Delgada, procedeu à detenção, no passada semana, de um homem, de 33 anos de idade, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

No decurso da abordagem, ocorrida junto à praia do Pópulo, em Ponta Delgada, foram apreendidas 8,3 doses de heroína; 1067,5 doses de haxixe; 1230 euros em notas

de uso corrente, refere comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores.

Após ser presente a 1.º interrogatório no DIAP Açores – Secção de Ponta Delgada, foi-lhe aplicada a medida de coação de obrigação de permanência no domicílio.

Entretanto e em Ponta Delgada, foi realizada, na sexta-feira passada, uma operação de combate ao tráfico/consumo de estupefacientes, tendo sido abordados seis homens, com idades compreendidas entre os 16 e os 23 anos de idade.



Na sequência da operação foram detidos dois homens, por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 20,6 doses de heroína e outros objetos que indiciam a prática da atividade ilícita; bem como foi elaborado um auto de notícia por contraordenação, por consumo de estupefacientes, tendo sido apreendidas 3,5 doses de haxixe.