Detenção por crime de tráfico de estupefacientes

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, foram apreendidas 25 doses individuais de heroína e outros utensílios utilizados no armazenamento do produto.





Na Ribeira Grande, foi dado cumprimento a um Mandado de Busca Domiciliária para apreensão de um cartucho de 12mm, próprio para arma de caça, onde culminou com a detenção de um homem de 41 anos de idade.





Em São Jorge, foi detido um homem, de 32 anos de idade, pelo crime de condução sem habilitação legal para o efeito.