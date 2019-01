Destino Açores presente na Fitur 2019

As mais lidas

Segunda a nota a divulgação de todos os produtos turísticos e atividades que os Açores oferecem, desde percursos pedestres, mergulho, observação de cetáceos, observação de aves, saúde e bem-estar, biking, hiking entre outras, proporcionam uma simbiose perfeita com a natureza, tornando os Açores um destino de férias todo o ano.

Deste modo, a Turismo Açores/ATA e as cerca de 12 empresas associadas, numa participação conjunta com várias agências regionais de promoção turística, têm como objetivo criar novos negócios e potenciar os fluxos turísticos para os Açores.

Esta feira, líder para os mercados recetivos e emissores da Ibero América, conta com mais de 10.900 mil expositores, mais de 165 países/regiões, 140 mil profissionais do sector e esperam-se quase 150 mil visitantes.

A presença neste certame é importante, uma vez que o “mercado espanhol é o terceiro maior mercado emissor estrangeiro de dormidas para os Açores, havendo a intenção de continuar a aumentar a notoriedade do Destino Açores neste mercado”, pode ler-se na nota.

