Desporto Adaptado é o tema da Gala de 2019

Depois do futebol e do automobilismo, o desporto adaptado será o tema principal da sexta edição da Gala do Desporto de Ponta Delgada, evento que pretende premiar os melhores atletas, treinadores, dirigentes e clubes desportivos do maior concelho da Região na temporada desportiva de 2019.



O anúncio do tema base do evento, que vai decorrer na próxima semana, no dia 17, no Coliseu Micaelense a partir das 21h30, aconteceu ontem em conferência de imprensa realizada nos Paços do Município de Ponta Delgada.



Na ocasião, o vereador responsável pela área do desporto assinalou a curiosidade do nadador André Bicudo, do Clube Naval de Ponta Delgada, estar pela sexta vez consecutiva nomeado para a categoria de “Atleta de Desporto Adaptado do Ano 2019”.



O troféu criado para a cerimónia deste ano, uma criação da escultora Catarina Alves, foi batizado de “Derrubar Barreiras” e, de acordo com a artista, retrata o desporto adaptado e simboliza a inclusão e o ultrapassar de barreiras e o triunfo do ser humano perante estes mesmos obstáculos.

O momento de homenagem da Gala deste ano, que vai ser apresentada pelo jornalista Sidónio Bettencourt, será inteiramente dedicado a João de Brito Zeferino, antigo jornalista desportivo falecido em 2019 e primeiro galardoado com o prémio Carreira da Gala do Desporto de Ponta Delgada.